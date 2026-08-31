«ديوا»: منظومات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن استثمارات الهيئة المتواصلة في البحث والتطوير، وحرصها على ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والابتكار، أثمرا تطوير حلول ريادية تسهم بصورة ملموسة في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء.

وقال إن هذه الابتكارات تجسد نهجاً استباقياً في إدارة الأصول الحيوية، يعتمد على البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير إجراءات الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة الطاير مجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية، يرافقه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، راشد بن حميدان، للاطلاع على حزمة من المشاريع والمبادرات المبتكرة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في موثوقية وكفاءة واستدامة شبكة التوزيع في دبي، واطلع الطاير خلال الجولة على مجموعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت منظومات ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة، وخدمات مختبرية معتمدة، ومنهجيات فحص تُطبّق للمرة الأولى عالمياً، بما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وريادتها في ابتكارات الشبكة الذكية.

وشملت الجولة مركز صحة الأصول، الذي يعتمد على البيانات الفورية المتعلقة بحالة الأصول، ومستويات المخاطر والصيانة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

واطلع الطاير على برنامج أتمتة شبكة التوزيع في الهيئة، الذي يعزز موثوقية الشبكة من خلال استخدام تقنية اتصال لاسلكي RF-Mesh للمراقبة والتحكم عن بُعد، انطلاقاً من مراكز التحكم بالتوزيع. كما اطلع على الوفورات المالية التي تحققها مختبرات الهيئة المعتمدة، إلى جانب مختبر فحص عدادات الطاقة، وهو مختبر معتمد يتولى فحص عدادات الطاقة ومحولات التيار الكهربائي.

وأصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية الفحص بالأشعة السينية لقواطع دوائر بنوك المكثفات دون التأثير في صلاحيتها أو إتلافها، بما يساعد على اكتشاف الأضرار الداخلية مبكراً والحد من انقطاعات الخدمة، واختتمت الجولة بزيارة وحدة التدريب المتنقلة التي نجحت في تدريب أكثر من 9200 موظف خلال الفترة من 2021 إلى 2025.