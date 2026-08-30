%29 نمواً في الصادرات الصناعية الأردنية إلى الإمارات في النصف الأول

سجلت الصادرات الصناعية الأردنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 29%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 45 مليون دينار (233 مليون درهم)، وذلك في إطار نمو إجمالي لصادرات القطاع الصناعي الأردني بنسبة 8.9%، لتصل قيمتها إلى 4.4 مليارات دينار.

وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن أن التوسع التصديري شمل عدداً من الأسواق الرئيسة، إلى جانب الإمارات، حيث ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 70%، وإلى سويسرا بنسبة 204%، وإلى العراق بنسبة 16%، إضافة إلى نمو الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37%.

وعلى مستوى القطاعات، تصدرت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قائمة القطاعات من حيث قيمة الصادرات، التي بلغت 1.042 مليار دينار، بنمو نسبته 11.4%، تلتها الصناعات الإنشائية بنمو 82.1%، وقطاعات التعدين والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية.

كما واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة المنتجات التصديرية بقيمة بلغت 806 ملايين دينار، تلتها الأسمدة والمجوهرات.

وتستند العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية إلى علاقات ثنائية راسخة، تشمل التجارة والاستثمار وعدداً من القطاعات الاقتصادية. كما شهد التعاون بين البلدين خلال السنوات الماضية توسعاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب شراكات تستهدف دعم بيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي نمو الصادرات الصناعية الأردنية إلى الإمارات في إطار تنامي فرص النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز التعاون بين الشركات في البلدين، بما يدعم تنويع المنتجات والصادرات الأردنية، والاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.