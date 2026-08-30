«إيرباص» تدرس بيع أنشطتها الفضائية في أميركا

تدرس شركة «إيرباص» الأوروبية العملاقة بيع أنشطتها الفضائية في الولايات المتحدة، بهدف التركيز على مشروعها لإقامة شراكة مع شركتي «تاليس وليوناردو» على المستوى الأوروبي، وفق ما أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن «الشركة تستطلع آراء مشترين محتملين لهذا القسم الأميركي»، الذي يضم «مصنعاً في فلوريدا ومجموعة أقمار (آرو) الصغيرة»، مستهدفة زبائن من القطاعات التجارية والمؤسسية والأمن القومي. وفي يناير 2024، أصبحت «إيرباص» المالك الوحيد لـ«إيه أو إس» (أقمار إيرباص وان ويب) ومصنع تصنيع الأقمار الاصطناعية في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، بعد استحواذها على حصة «يوتلسات-وان ويب» البالغة 50%.