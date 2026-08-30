«أوبن إيه آي» تعتزم وقف تزويد «كيرسر» بنماذج الذكاء الاصطناعي

قالت شركة «أوبن إيه آي» إنها تعتزم التوقف عن تزويد شركة «كيرسر»، المتخصصة في أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمملوكة حالياً لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، بنماذج الذكاء الاصطناعي، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في المنافسة الحادة بين الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان وماسك.

ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، وبلغ الخلاف ذروته في وقت سابق من العام الجاري خلال محاكمة تتعلق بدعوى رفعها ماسك بقيمة 150 مليار دولار ضد «أوبن إيه آي». وخلال المحاكمة، قال محامي ماسك إن موكله وشهوداً آخرين أدلوا بإفادات وصفوا فيها ألتمان بأنه «كاذب»، بينما قالت «أوبن إيه آي» إن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.

وقالت «أوبن إيه آي» في تدوينة: «اتخذنا هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن (سبيس إكس) ستستخدم تقنيتنا وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بنا، استناداً إلى تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي انتهكت عقودها».

ورد ماسك في منشور على منصة «إكس» في وقت مبكر من يوم أمس (السبت)، قائلاً: «لا يهمني الأمر إطلاقاً».

واتهم ماسك ألتمان ورئيس «أوبن إيه آي» غريغ بروكمان بأنهما «غير جديرين بالثقة»، مكرراً مزاعمه بأنهما «استوليا على منظمة غير ربحية مفتوحة المصدر».

ورفع ماسك، أغنى رجل في العالم، دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» وألتمان، متهماً إياهما بـ«الاستيلاء على مؤسسة خيرية» من خلال التخلي عن المهمة الأصلية غير الربحية للشركة لتحقيق مكاسب شخصية.

لكن هيئة محلفين اتحادية قضت في وقت سابق من العام الجاري ضد ماسك، معتبرة أنه رفع الدعوى بعد فوات الأوان.

ومع ذلك، قال مايكل ترويل، أحد مؤسسي «كيرسر»، ويشغل حالياً منصباً تنفيذياً في «سبيس إكس»، في منشور على منصة «إكس»، إن الشركة تجري محادثات مع فريق «أوبن إيه آي» لحل هذه المسألة.

وبعد ساعات من إعلان «أوبن إيه آي»، قال توم براون، أحد مؤسسي شركة «أنثروبيك»، التي تنافس الشركتين، ولديها في الوقت نفسه شراكة قائمة مع «سبيس إكس»، إنها تعتزم زيادة القدرات الحاسوبية الداعمة لنماذج «كلود» على منصة «كيرسر».

وقالت «أوبن إيه آي» في تدوينتها إن منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر» والتي أصبحت جزءاً من «سبيس إكس»، انتهكت شروط عقدها مع «أوبن إيه آي» بعد استحواذ ماسك على المنصة.

وأضافت: «عند العمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادةً على عقود مخصصة لضمان الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا، وضمان أن يتيح التكامل تطبيق معايير السلامة على نطاق واسع».

وقالت الشركة المطورة لـ«تشات جي.بي.تي» إنها اقترحت موعداً لوقف الخدمة في 12 نوفمبر 2026، مضيفة أن اتفاقها مع «كيرسر» يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد في حالة حدوث «تغيير في السيطرة».

وأعلنت «سبيس إكس» في يونيو الماضي صفقة للاستحواذ على شركة «أنيسفير» الناشئة المطورة لـ«كيرسر» مقابل 60 مليار دولار، من خلال صفقة مبادلة أسهم بالكامل، وأتمت الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر.