غرام الذهب ينخفض 18 درهماً خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، بين 10.5 و18 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الانخفاضات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً لم يصاحبها نمو ملحوظ في الطلب من المتعاملين، سواء على المشغولات أو السبائك، لافتين إلى أن مظاهر بطء الطلب ترجع إلى انشغال معظم المتعاملين بالعودة من العطلات، إضافة إلى موسم العودة إلى المدارس.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 536.75 درهماً، بانخفاض قدره 18 درهماً مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 497 درهماً، بتراجع قدره 16.75 درهماً.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 476.75 درهماً، بانخفاض بلغ 15.75 درهماً. كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 408.5 دراهم، بتراجع بلغ 13.75 درهماً، بينما بلغ سعر الغرام عيار 14 قيراطاً 318.75 درهماً، بانخفاض قدره 10.5 دراهم.

تراجع كبير

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «أسعار المعدن الأصفر سجلت تراجعاً بمعدلات كبيرة ومحفزة أخيراً، لكن تأثيرات هذا التراجع لم تظهر بشكل ملحوظ في الأسواق».

وأوضح أن «الأسواق تشهد مظاهر بطء في الطلب على منتجات الذهب المختلفة، سواء المشغولات أو السبائك، وذلك لعاملين، الأول أن الفترة الحالية تتزامن مع عودة المتعاملين من العطلات الصيفية، إضافة إلى استمرار بعض المتعاملين في العطلات حتى الآن»، لافتاً إلى أن «العامل الثاني يرجع إلى انشغال معظم المتعاملين باستعدادات موسم العودة إلى المدارس».

بطء الطلب

من جهته، قال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ركيش داهناك، إن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر بطء في الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية، رغم الانخفاضات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً».

وأوضح أن «مظاهر البطء الحالية في الطلب تعد طبيعية خلال هذه الفترة، مع إعطاء معظم المتعاملين الأولوية لسداد مستحقات العودة إلى المدارس، وليس شراء المنتجات الذهبية، سواء كانت الأسعار منخفضة أو مرتفعة»، متوقعاً أن «تشهد الأسواق خلال الأيام المقبلة تحسناً في معدلات الطلب على شراء هدايا المشغولات، خصوصاً مع العودة التدريجية للمتعاملين من عطلاتهم».

واعتبر مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك، أن «الأسواق خلال فترة العودة إلى المدارس تشهد في المعتاد مظاهر بطء في الطلب على منتجات الذهب، ولو كانت الأسعار في حالة انخفاض، وذلك مع انشغال عدد كبير من المتعاملين بالاستعداد لعودة أبنائهم إلى المدارس، سواء من خلال سداد المستحقات المالية وشراء المستلزمات أو إنجاز الأوراق اللازمة للالتحاق بالمدارس».

جاي دهكان:

. أسعار المعدن الأصفر سجّلت تراجعاً بمعدلات كبيرة ومحفزة أخيراً، لكن تأثيرات هذا التراجع لم تظهر بشكل ملحوظ في الأسواق.