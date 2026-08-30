تريليون دولار حجم صناعة البيانات في الصين خلال 2025

سجّلت صناعة البيانات في الصين توسعاً سريعاً خلال عام 2025 ليصل حجمها إلى 6.78 تريليونات يوان (نحو تريليون دولار أميركي)، محققة زيادة سنوية بنسبة 15.7%، لتوفر بذلك دعماً جوهرياً لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع. وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنت خلال افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026 في مدينة قوييانغ، أن قيمة منتجات البرمجيات وموارد البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بلغت 4.99 تريليونات يوان، مستحوذة على 73.6% من إجمالي الصناعة، وتزامن ذلك مع إنجاز أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء البلاد بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، محققة قفزة تتجاوز 89% مقارنة بشهر مارس الماضي.

وتحتضن مقاطعة قويتشو 50 مركزاً رئيساً للبيانات تخصص 98.4% من سعتها الحوسبية الضخمة لخدمة الذكاء الاصطناعي، في تتويج لجهود سياسية متراكمة بدأت عام 2019 بالاعتراف الرسمي بالبيانات كعامل من عوامل الإنتاج.