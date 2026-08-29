تراجع أسعار الذهب في الإمارات.. عيار 24 عند 536.75 درهماً

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم السبت، متأثرة بالهبوط الحاد للمعدن الأصفر عالمياً، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش التي عززت توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية.

وبحسب الأسعار المعلنة في السوق المحلية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 536.75 درهماً، وعيار 22 نحو 497 درهماً، وعيار 21 نحو 476.75 درهماً، فيما سجل عيار 18 نحو 408.50 دراهم.

وجاء التراجع بعدما هبط الذهب عالمياً بنحو 3% خلال تعاملات الجمعة، مع ارتفاع رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وارتفعت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 58% بعد تصريحات وورش، بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وعادة ما يتعرض الذهب للضغط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، لأنه لا يدر عائداً، فيما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفته على حائزي العملات الأخرى.