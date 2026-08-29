5.3 مليارات درهم فاتورة الطعام والشراب على رحلات «طيران الإمارات»

ارتفعت كلفة وجبات الطعام والمشروبات التي قدمتها شركة «طيران الإمارات» لمسافريها على رحلاتها الجوية إلى نحو خمسة مليارات و316 مليون درهم خلال السنة المالية (2025-2026)، المنتهية في مارس الماضي، وفقاً للبيانات المالية للشركة، في واحدة من أكبر فواتير الخدمات المرتبطة بإطعام المسافرين على متن الطائرات خلال عام واحد.

وأظهرت البيانات أن بند فاتورة الطعام كان سادس أكبر بند ضمن تكاليف التشغيل لدى «طيران الإمارات» خلال السنة المالية، بعد الوقود والموظفين والإهلاك والمبيعات والتسويق والمناولة.

ويشمل هذا البند التكاليف التي تتحملها الشركة لتوفير الطعام والشراب والتموين والخدمات المرتبطة بها على متن الطائرة.

وسجلت تكاليف الطعام خلال السنة المالية الماضية زيادة قدرها 570 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 12%، مقارنة بنحو 4.746 مليارات درهم خلال السنة المالية السابقة.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي وسّعت فيه «طيران الإمارات» عملياتها، واستمرت في الاستثمار في تجربة المسافر، بما في ذلك المنتجات والخدمات المقدمة على متن الطائرة. وأكدت الشركة أن ارتفاع التكاليف التشغيلية جاء بالتوازي مع نمو عملياتها وتوسّع نشاطها.

وتشير الحسابات إلى أن قيمة 5.316 مليارات درهم تعادل متوسط إنفاق شهري على بند الطعام والشراب والخدمات المرتبطة به على متن الطائرة بنحو 443 مليون درهم، فيما يصل المتوسط اليومي إلى نحو 14.6 مليون درهم خلال السنة المالية.

وبالمقارنة مع السنة المالية السابقة، أنفقت الشركة في 2025-2026 نحو 1.57 مليون درهم إضافية يومياً في المتوسط على هذا البند.

وتكشف بيانات «طيران الإمارات» أن فاتورة التموين والخدمات على متن الطائرة بلغت 5.316 مليارات درهم، من إجمالي تكاليف تشغيل قدرها 108.129 مليارات درهم، ليمثل بند خدمات الطعام نحو 4.9% من إجمالي تكاليف التشغيل.

وتدير «طيران الإمارات» عمليات تموين ضخمة تشمل درجات سفر متعددة وشبكة وجهات عالمية ومتطلبات غذائية متنوّعة، إضافة إلى الوجبات والمشروبات والخدمات المرتبطة بتجربة المسافر.

• فاتورة الطعام سادس أكبر بند ضمن تكاليف التشغيل لدى «طيران الإمارات» خلال السنة المالية، بعد الوقود والموظفين والإهلاك والمبيعات والتسويق والمناولة.

• الحسابات تشير إلى أن متوسط الإنفاق الشهري على بند الطعام والشراب والخدمات المرتبطة به على متن الطائرة يبلغ نحو 443 مليون درهم، فيما يصل المتوسط اليومي إلى 14.6 مليون درهم.