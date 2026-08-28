«العربية للطيران» تطلق رحلات إلى دوسلدورف

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف ابتداءً من 16 ديسمبر 2026.

وبعد هذه الإضافة، أصبحت دوسلدورف ثالثة وجهات «العربية للطيران» في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، إلى جانب كل من ميونيخ وفرانكفورت، وذلك في إطار التوسع المستمر لشبكة وجهات الناقلة في أوروبا.

وذكرت «العربية للطيران»، في بيان، أنها ستشغل رحلاتها الجديدة على متن طائرات «إيرباص A320neo».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي، إن إطلاق المجموعة للرحلات اليومية الجديدة إلى دوسلدورف، يمثل محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتها الأوروبية، كما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات وألمانيا.

وأضاف أنه مع تسيير رحلات مباشرة إلى ثلاث وجهات في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، تواصل «العربية للطيران» تعزيز خيارات السفر بين البلدين، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر وتجربة سفر بأسعار اقتصادية، ويظل تركيزها على مواصلة توسيع شبكة وجهاتها وتقديم خدمات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف، لارس ريديليغكس، أن منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج تشكل جزءاً مهماً من شبكة وجهات المطار الدولية، لافتاً إلى أن الرحلات اليومية الجديدة إلى الشارقة ستسهم في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين، وتعزيز الربط الجوي مع هذه المنطقة الحيوية.

وقال إن المسافرين من ولاية شمال الراين - وستفاليا والمناطق المجاورة في هولندا سيستفيدون من شبكة «العربية للطيران» الواسعة، التي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا.

وأوضح أن إضافة دوسلدورف تسهم في توسيع شبكة وجهات العربية للطيران في أوروبا انطلاقاً من الشارقة، والتي تشمل حالياً ميلانو و بيرغامو وفيينا وأثينا وبراغ وكراكوف ووارسو شوبان ولندن غاتويك وروما وفرانكفورت وكاتوفيتسه وغدانسك.