الإماراتيات يُشكلن 85% من النساء العاملات في «ديوا»

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن عدد موظفات الهيئة وصل إلى 1925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، موضحاً أن هذا العدد يشمل 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة.

وبيّن الطاير أن النساء الإماراتيات يُشكلن نسبة 85% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، مشيراً إلى أن موظفات الهيئة يواصلن إثبات جدارتهن وكفاءتهن في مختلف مجالات العمل.

وأكد أن الهيئة تؤدي دوراً مهماً في الاستثمار بالكفاءات الوطنية النسائية، وتحفيز المرأة على مواصلة الريادة والابتكار والتميز.

وقال الطاير: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بمستويات الريادة، التي أحرزتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في تحقيق الأهداف الوطنية».

وأضاف: «في عام الأسرة، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية (33) والسياسة الوطنية للأسرة، نلتزم في الهيئة بتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة، تساعد الموظفات على إعلاء قِيَم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والأسرية، ودعم تطورهن المهني والقيادي»، وتابع الطاير: «في إطار جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نتيح للجميع فرصاً متكافئة للنمو والإبداع والمساهمة الحقيقية في تسجيل إنجازات عالمية رائدة في مختلف المجالات، وضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة».