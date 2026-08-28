انضمام 79 مواطنة لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» خلال عام

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن انضمام أكثر من 188 موظفة إلى الشركة، منذ يوم المرأة الإماراتية 2025، بينهن 79 مواطنة إماراتية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها تضم حالياً 833 امرأة في دولة الإمارات، بينهن 462 مواطنة إماراتية، فيما تشغل أكثر من 408 موظفات في الشركة مناصب ضمن العمليات التشغيلية، حيث تُشكل المواطنات الإماراتيات أكثر من 44% من إجمالي النساء العاملات في الوظائف التشغيلية.

وتواصل الشركة توفير المزيد من الفرص المهنية للمرأة في مختلف مجالات أعمالها، بما في ذلك العمليات التشغيلية والتخصصات الفنية والمناصب القيادية والوظائف الإدارية، بما يسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات، معرباً عن فخر الشركة بالمساهمات المميزة لموظفاتها في نجاح مسيرة الشركة وتنمية أعمالها، وبالتقدم الذي أحرزته في مجال التنوعّ بين الجنسين، لا سيما في المناصب التشغيلية والفنية.

وقال إن طموح الشركة لا يقتصر على زيادة مشاركة النساء فحسب، بل يمتد إلى توفير الدعم وفرص التطور والتقدم المهني، وتهيئة بيئة عمل تمكن من تحقيق طموحاتهن، مؤكداً الالتزام بمواصلة دعم المرأة، والمساهمة في بناء قطاع صناعي أكثر تنوّعاً وشمولاً للأجيال المقبلة.

وخلال عام 2022، فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باب التسجيل للنساء، للمرة الأولى، للمشاركة في برامجها التدريبية الوطنية والمخصصة لشغل مناصب فنية في العمليات التشغيلية. وفي العام التالي، شكّلت النساء نحو 20% من إجمالي عدد المنضمين إلى برامج التدريب الوطنية، وارتفعت هذه النسبة في عام 2025 لتتجاوز 40%.

وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الجهات الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتلتزم بتعزيز التنوّع بين الجنسين في مختلف مجالات أعمالها، ومن خلال استقطاب المواهب النسائية وتنميتها، تواصل الشركة تعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي في القطاع الصناعي.