10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 4 أيام

تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في دبي، خلال أربعة أيام عمل من الأسبوع الجاري، أكثر من 10.05 مليارات درهم، عبر تنفيذ 3396 صفقة، تضمنت مبيعات بـ5.93 مليارات درهم، وتوزعت المبيعات بواقع 2005 مبايعات لوحدات سكنية، و150 مبايعة لمبانٍ، و206 مبايعات لأراضٍ، وبإجمالي 2361 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 894 معاملة، بقيمة 3.4 مليارات درهم، موزعة بواقع 555 معاملة لوحدات سكنية، و117 معاملة لمبانٍ، و222 معاملة لأراضٍ، بينما بلغت الهبات 720 مليون درهم، بواقع 141 معاملة، شملت 105 معاملات لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و26 معاملة لأراضٍ.