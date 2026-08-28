2.7 مليار درهم استثمارات المرأة الإماراتية في عقارات الشارقة

سجّلت استثمارات المرأة الإماراتية في القطاع العقاري بإمارة الشارقة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري، 2.7 مليار درهم، توزّعت على 3385 عقاراً امتلكتها 3737 مستثمرة إماراتية.

وتسلط هذه الأرقام، التي أعلن عنها تقرير إحصائي صدر أمس، عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به بنات الإمارات في تعزيز القطاع العقاري، ونضج وعيهن الاستثماري، وأظهرت المقارنة الإحصائية التي أجرتها الدائرة للفترة ذاتها بين عامَي 2025 و2026، نمواً مستمراً في حضور المرأة الإماراتية، حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة من 3322 عقاراً، في عام 2025، إلى 3385 عقاراً في عام 2026 بنسبة تغيير بلغت 1.9%.

كما ارتفع عدد الملاك من 3586 إلى 3737 بنسبة نمو بلغت 4.2%، في حين زاد حجم التداول النقدي من 2.6 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.2%.