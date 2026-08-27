3.7 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» في 4 جلسات

أنهى سوق دبي المالي، أمس، تعاملات أربع جلسات، مرتفعاً بنسبة 0.45%، أو ما يعادل 26.08 نقطة، عند مستوى 5882.63 نقطة، بدعم نمو أسهم خمسة قطاعات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 979.16 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس (آخر جلسات الأسبوع الحالي)، مقارنة مع 975.46 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 3.7 مليارات درهم.

ودعم أداءَ السوق نمو أسهم خمس قطاعات، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، والاتصالات بنسبة 0.35%، والبنوك بـ0.01%، علاوة على ارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 1.27%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.98%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 2.45 مليار درهم، بعد التداول على نحو 751.25 مليون سهم، وتنفيذ 62 ألفاً و505 صفقات.

واتجه المستثمرون المواطنون في السوق، خلال أربع جلسات، إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 201 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.56 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.35 مليار درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أربع جلسات، مرتفعاً بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10044.52 نقطة، بينما بلغت رسملة السوق، نحو 2.92 تريليون درهم، واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الجلسات الأربع الماضية، سيولة جاوزت 4.58 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.49 مليار سهم، وتنفيذ 93 ألفاً و 769 صفقات.

يذكر أن هيئة سوق المال أعلنت تعطيل الأسواق المالية بالدولة، اليوم، بمناسبة المولد النبوي على أن تستأنف التداولات الإثنين المقبل.