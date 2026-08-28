%61 من القوى النسائية العاملة في «إمباور» مواطنات

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، أن نسبة المواطنات في المؤسسة بلغت 61% من إجمالي القوى النسائية العاملة، بنهاية عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «يوم المرأة الإماراتية يُمثل مناسبة وطنية نحتفي فيها بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها ابنة الإمارات، وبالدور المحوري الذي تؤديه في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولتنا»، وأضاف أن «المرأة الإماراتية، أثبتت على مدى عقود، قدرتها على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتبوأت مواقع متقدمة في مختلف القطاعات، وأسهمت بكفاءة واقتدار في بناء حاضر دولة الإمارات وصناعة مستقبلها».

وأكد بن شعفار حرص المؤسسة على مواصلة دعم الكفاءات النسائية الإماراتية، وتمكينها من تطوير قدراتها والاستفادة من خبراتها، وتهيئة المسارات التي تتيح لها الوصول إلى مواقع قيادية والمشاركة بفاعلية في صنع القرار.