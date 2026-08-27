«الاتحاد العقارية» تقبل استقالة عامر خانصاحب وتشكل لجنة إدارة انتقالية بأثر فوري

أعلن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، قبول استقالة عامر خانصاحب من منصبه، كعضو في مجلس الإدارة، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 24 أغسطس الجاري.

كما وافق مجلس الإدارة على استقالة خانصاحب من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، بناءً على قراره بالتفرغ لأعماله ومشاريعه الخاصة، مع مراعاة مدة الإخطار التعاقدية.

وأكدت الشركة مواصلة تركيزها على ضمان سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية الأعمال، إلى جانب مواصلة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية.

ووفقاً لقرار مجلس الإدارة، يلتزم خانصاحب بتقديم تسليم كامل وموثق لجميع الأمور الواقعة ضمن مسؤوليته إلى لجنة الإدارة الانتقالية، بما في ذلك المعاملات الجوهرية، والعقود، والمشاريع، والأمور المالية والمصرفية والدعاوى والتسويات القانونية، والمفاوضات، والالتزامات، والموافقات، والمراسلات والقرارات المعلقة، والإجراءات القائمة.

ووافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة إدارة انتقالية بأثر فوري، للإشراف على عملية التسليم من خانصاحب واستلام مهامه، وضمان انتقال منظم لإدارة الشركة. ووفقاً للشركة، تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، هم:الشيخ ناصر المعلا رئيساً، والدكتور علي الكيتوب نائباً للرئيس، وجاري ريدر، عضواً.

ووفقاً لـ«الاتحاد العقارية»، تستمر اللجنة لفترة انتقالية أقصاها 6 أشهر، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، فيما فوّض المجلس اللجنة تحديد واعتماد التعويض الشهري المستحق للعضو الخارجي وترتيب سداده.

وتمارس اللجنة صلاحياتها بشكل جماعي، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور عضوين، فيما تعتمد القرارات بأغلبية أعضاء اللجنة.

كما فوّض مجلس الإدارة لجنة الإدارة الانتقالية، عند الحاجة، بالاستعانة بشركات أو مكاتب مهنية أو مستشارين أو خبراء أو أفراد لتقديم الدعم المتخصص أو الإداري أو المالي أو القانوني أو الفني، بما تراه اللجنة ضرورياً لضمان إدارة شؤون الشركة واستمراريتها خلال الفترة الانتقالية.