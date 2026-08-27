الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي

استأنفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس ودبي، اعتباراً من أمس الأربعاء، 26 أغسطس، بمعدل رحلة يومياً، و3 رحلات أسبوعيا.

وأظهرت بيانات الشركة عودة الرحلات على خط باريس-دبي. وفي نهاية النصف الأول من العام، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة.

كما واصلت نسب إشغال الطائرات تحسنها، لتقترب من مستويات عام 2025، بالتزامن مع توسع شبكة الربط الجوي الدولي.