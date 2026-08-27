«دناتا» تطلق مركزاً متكاملاً لقيادة عمليات الشحن في الإمارات

أعلنت شركة «دناتا» العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر تطوير مركز مراقبة عمليات الشحن التابع لها في دبي، وتحويله إلى مركز متكامل لقيادة عمليات الشحن، يجمع، في منظومة واحدة، التقنيات المتقدمة والبيانات التشغيلية وأدوات دعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة عمليات الشحن التي تديرها الشركة في دولة الإمارات.

ويقع المركز في منشآت «دناتا» في مطار دبي الدولي، ويوفر للفرق التشغيلية رؤية مركزية ومتكاملة لحركة الشحن عبر مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، ويشرف المركز على عمليات ضخمة تعاملت خلال السنة المالية 2025-2026 مع أكثر من مليون طن من الشحنات، إلى جانب 189 ألف حركة جوية و46 ألف حركة للشاحنات، كما يوفر المركز رؤية أشمل لهذه المنظومة التشغيلية المعقدة، بما يعزز التنسيق بين الفرق والمنشآت ومختلف الأنشطة في المطارين، ويسهم في الحفاظ على انسيابية العمليات ورفع كفاءتها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، نبيل سلطان المر: «تعتمد عمليات الشحن على آلاف الأنشطة المترابطة التي تجري يومياً، ومع اتساع حجم العمليات تزداد أهمية القدرة على رؤية المشهد التشغيلي كاملاً، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، ويشكل تطوير مركز قيادة عمليات الشحن خطوة جديدة ضمن استثماراتنا المستمرة في تحديث بنيتنا التشغيلية، وتعزيز قدرتنا على مواكبة النمو، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للشحن والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «يسهم توحيد فرقنا وأنظمتنا وبياناتنا التشغيلية ضمن بيئة واحدة في تعزيز قدرتنا على إدارة العمليات بكفاءة أكبر، والتعامل مع التعقيدات المتزايدة، والاستعداد لمتطلبات النمو المستقبلي».

ويعتمد المركز على لوحة تشغيلية طورتها «دناتا» داخلياً، تجمع البيانات والمعلومات الأساسية في منصة واحدة، ويتم تحديثها كل 10 ثوانٍ، ما يمنح الفرق رؤية شبه لحظية لما يجري عبر مختلف مراحل العمليات.

كما يستفيد المركز من نظام «دناتا» الأساسي لإدارة الشحن (وان كارجو) الذي يعكس الأنشطة والمعاملات التشغيلية فور حدوثها، إلى جانب نظام إدارة المواعيد وأرصفة التحميل الذي يوفر رؤية واضحة لحركة الشاحنات في المطارين، كما يدمج المركز البيانات الواردة من منصة «كالوجي» التابعة لـ«دناتا»، التي تربط مجتمع الشحن وتساعد الفرق على متابعة الأنشطة البرية والخدمات المساندة، بما فيها خدمات التوصيل للميل الأخير، ويتيح تكامل هذه الأنظمة للفرق مراقبة حركة الشحن عبر شبكة «دناتا»، واستباق أي نقاط اختناق محتملة، والتنسيق بصورة أسرع بين مختلف المنشآت.