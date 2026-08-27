«دي بي ورلد» تسجل أعلى حجم مناولة شهري في جدة منذ 1999

سجلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي أفضل أداء شهري لها، منذ بدء تشغيل مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» للمحطة عام 1999، بعد مناولة أكثر من 221 ألفاً و200 حاوية نمطية، خلال يوليو 2026، كما تجاوزت أحجام المناولة الشهرية المستويات المسجلة قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر البحر الأحمر في أواخر عام 2023، وحققت المحطة كذلك أعلى حجم صادرات شهري على الإطلاق، خلال الفترة نفسها، بواقع 79 ألفاً و720 حاوية نمطية.

ويأتي الأداء القوي، المسجل في يوليو، امتداداً للنمو الذي حققته المحطة خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أحجام المناولة بنحو 79%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وشمل النمو الواردات والصادرات وعمليات إعادة الشحن، بينما استقبلت المحطة 390 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما واصلت استقطاب خدمات ملاحية جديدة، من بينها سفينة حاويات رئيسة تابعة لشركة «وان هاي»، رست في المحطة للمرة الأولى خلال يوليو.

وقال الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد يوسف الحسن: «تمثل جدة بوابة محورية لتجارة المملكة العربية السعودية، حيث تربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ومع تنامي تدفقات التجارة، نواصل الاستثمار في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط اللوجستي لضمان انسيابية حركة البضائع عبر شبكتنا الإقليمية المتكاملة، ويشمل ذلك تعزيز التكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية ومرافق التوزيع، بما يتيح لمتعاملينا خيارات أكثر ومسارات موثوقة للوصول إلى الأسواق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» في السعودية، محمد الشيخ: «يعكس الأداء القياسي المسجل في يوليو الزخم المتواصل الذي تشهده حركة التجارة عبر جدة. ومع ارتفاع أحجام المناولة، تتمثل أولويتنا في ضمان توافر الطاقة الاستيعابية والمعدات والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم متعاملينا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وموثوقية. كما نعمل على تعزيز الربط اللوجستي الداخلي، وتطوير قدراتنا اللوجستية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسلاسل التوريد».

ولفتت «دي بي ورلد» إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي نفذتها في محطة الحاويات الجنوبية تشمل: إضافة ثلاث رافعات رصيف، ليرتفع إجمالي عددها إلى 17 رافعة، وإضافة 17 رافعة جسرية آلية كهربائية، و35 عربة جر كهربائية، و30 مقطورة جديدة، فضلاً عن تطوير مرافق الحاويات المبردة والبنية التحتية للتخزين المبرد.