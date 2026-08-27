101.4 ألف إماراتي زاروا تركيا خلال 2025

أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية ارتفاع عدد الزوار الإماراتيين إلى تركيا، خلال العام الماضي، إلى 101 ألف و460 زائراً، بزيادة قدرها نحو 1468 زائراً على عام 2024 الذي سجل 99 ألفاً و992 زائراً، أو ما يعادل ارتفاعاً بنحو 1.5%.

وبحسب الأرقام السنوية الواردة في البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الإماراتيين إلى تركيا خلال 16 عاماً، أي بين 2010 و2025، أكثر من 965 ألف زائر.

وسجل عدد الزوار الإماراتيين إلى تركيا مستوى قياسياً بلغ نحو 146.4 ألف زائر في عام 2022، وهو أعلى مستوى خلال هذه الفترة، قبل أن يتراجع إلى 120.8 ألف زائر في عام 2023، ثم إلى نحو 100 ألف زائر في عام 2024.

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد السياح الإماراتيين إلى تركيا، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، نحو 32 ألف سائح، مقارنة مع 53 ألفاً و284 سائحاً خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وتظهر البيانات تبايناً ملحوظاً في حركة السياح الإماراتيين خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، إذ بلغ العدد 4976 سائحاً في يناير 2026، قبل أن يتراجع إلى 3256 سائحاً في فبراير، ثم إلى أدنى مستوى خلال الفترة عند 606 سياح في مارس 2026.

وعادت الأعداد إلى الارتفاع تدريجياً خلال الأشهر التالية، لتصل إلى 1283 سائحاً في أبريل، ثم 4785 سائحاً في مايو، و4769 سائحاً في يونيو، قبل أن تسجل قفزة كبيرة في يوليو إلى 12 ألفاً و328 سائحاً.

ويأتي ذلك في وقت لاتزال تركيا وجهة سياحية رئيسة للمسافرين من الإمارات، مع استمرار سهولة السفر بالنسبة إلى المواطنين الإماراتيين، إذ تسمح تركيا لحاملي جوازات السفر الإماراتية العادية بالسفر من دون تأشيرة.

وعلى مستوى السوق السياحية التركية ككل، أظهرت البيانات الرسمية أن عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بلغ نحو 27.86 مليون زائر، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بانخفاض نسبته 2.29%، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما بلغ عدد الزوار الأجانب في يوليو وحده نحو 7.1 ملايين زائر.

. 32 ألفاًً إجمالي عدد السياح الإماراتيين إلى تركيا من يناير إلى يوليو 2026 .