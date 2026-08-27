تفعيل الشراكة الإماراتية المصرية لتوريد القمح لمدة 5 سنوات

أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية «ADAT»، إحدى شركات «الظاهرة القابضة» التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، لتوريد القمح مدتها خمس سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي، المؤسس عام 2023، إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس».

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الدكتور شريف محمد فاروق، والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة، خديم الدرعي.

وترسي هذه الاتفاقية الإطار التشغيلي لتوريد القمح بشكل موثوق ومستدام، وتُعد نموذجاً بارزاً لكيفية مساهمة التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومصر.

وفي هذا السياق، أكد مكتب أبوظبي للصادرات، التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة كأداة فاعلة لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن دعمه لتوريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، أحمد السويدي، إن هذا الإنجاز يُمثل تأكيداً لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها، إضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية تسهم في ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمجتمعات والأسواق الإقليمية والعالمية التي تعتمد عليها.

وتستند هذه الشراكة إلى خبرة «الظاهرة» الممتدة في دعم متطلبات التوريد واسعة النطاق، عبر منصتها الزراعية العالمية، التي تخدم أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتمتع الشركة بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من كبرى المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كل من توشكى وشرق العوينات، لتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد.