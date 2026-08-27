«دبي الدولي» يدخل النصف الثاني من العام بزخم متصاعد

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن استقبال مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران، وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار.

وأضافت «مطارات دبي» أنه بالنظر إلى المرحلة المقبلة، فإنها تتوقع زخماً أقوى خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بمواصلة التعافي المستمر لشبكات الطيران وعدد الرحلات المجدولة، وارتفاع حركة العبور الدولية، وتخفيف تحذيرات السفر في الأسواق الرئيسة، وجدول موسم الشتاء، فضلاً عن أجندة دبي الحافلة بالفعاليات العالمية في مجالات الأعمال والترفيه والرياضة.

وعلى الرغم من استمرار تأثير قيود المجال الجوي الإقليمي في الحركة الجوية، خلال النصف الأول من العام، فقد شهدت أعداد المسافرين نمواً تدريجياً خلال الربع الثاني، لترتفع من 3.5 ملايين مسافر في أبريل، إلى 4.5 ملايين مسافر في مايو، وخمسة ملايين في يونيو 2026، ليعكس هذا التعافي المتواصل عودة شركات الطيران الدولية، وتحسن مستويات الربط الجوي، وارتفاع نسب إشغال الطائرات، ما يشير إلى طلب قوي في الأسواق الرئيسة، وثقة متزايدة مع دخول مطار دبي الدولي النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادةً ذروة في حركة السفر.

مؤشرات الأداء

وأظهرت مؤشرات الأداء في النصف الأول استقبال مطار دبي الدولي 13 مليون مسافر خلال الربع الثاني، لترتفع حركة النصف الأول إلى 31.5 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ عدد حركات الطيران 150 ألفاً و600 حركة في النصف الأول، بانخفاض نسبته 32.1% على أساس سنوي، منها 62 ألفاً و500 حركة خلال الربع الثاني.

وفي نهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة، فيما واصلت نسب إشغال الطائرات التحسن لتقترب من مستويات عام 2025 مع توسع الربط الجوي الدولي.

القدرة على الاستجابة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «شكّل النصف الأول من العام اختباراً شاملاً لمنظومة الطيران العالمية، وأكد في الوقت ذاته قدرتنا على الاستجابة بكفاءة ومرونة. ومع التعافي التدريجي للسعة التشغيلية على مختلف المستويات، عاد الطلب بوتيرة سريعة، في مؤشر واضح إلى متانة القطاع»، لافتاً إلى أن هذه الحركة تكتسب أهمية خاصة لمطار دبي الدولي، حيث تمثل رحلات العبور الدولية محوراً أساسياً في حركة المسافرين.

وأضاف: «لقد كان للأداء المتميز، الذي قدمه مجتمع المطار خلال الأشهر الماضية، دور محوري في تعزيز جاهزيتنا لاستيعاب هذا الطلب المتجدد، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من شركات الطيران، بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران والربط الدولي».

مرحلة استثنائية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، إن «مطار دبي الدولي تعامل مع 31.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام»، مشيراً إلى أن متوسط الحركة الشهرية بلغ نحو 5.3 ملايين مسافر.

وأوضح الجوكر أن الفترة الماضية كانت استثنائية، وشهدت تحديات تشغيلية، مؤكداً أن مجتمع المطار ركز على هدف واحد يتمثل في استمرارية العمليات وحماية تجربة الضيوف، كما أن التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات العاملة في المطار كان سبباً في الحفاظ على تجربة الضيوف وكفاءة وسلامة العمليات.

وأضاف: «سجّل مطار دبي الدولي أكثر من 150 ألف حركة جوية خلال النصف الأول 2026، بما يترجم إلى نحو 213 مسافراً لكل رحلة، فيما بلغت نسبة إشغال المقاعد نحو 74%».

وأكد الجوكر أن التعافي تسارع خلال الربع الثاني من العام، موضحاً أن عدد المسافرين بلغ 3.5 ملايين مسافر في أبريل، ثم ارتفع إلى 4.5 ملايين مسافر في مايو، وصولاً إلى خمسة ملايين مسافر في يونيو.

وأشار إلى أن الحركة الأسبوعية وصلت إلى 81%، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، لافتاً إلى أن شركات الطيران، ومن بينها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، سجلت مستويات تعافٍ راوحت بين 80% و90% مقارنة مع مستويات ما قبل مارس الماضي.

وقال الجوكر: «في إطار الأرقام المسجلة في الربع الثاني، نرى أن هذا الزخم سيستمر في النصف الثاني من العام الجاري»، مشيراً إلى وجود سعة مقعدية أكبر، وربط جوي أقوى، وجدول شتوي لشركات الطيران.

وبيّن أنه على صعيد الأسواق، فقد تصدرت الهند قائمة الأسواق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول بإجمالي 4.3 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون مسافر، وباكستان بـ1.7 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.

وتابع: «على مستوى المدن، تصدرت العاصمة البريطانية لندن القائمة بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مدينة مومباي الهندية بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض نحو 800 ألف مسافر».

برنامج لتطوير مرافق المسافرين

ذكرت «مطارات دبي» أنه مع إعادة بناء جداول الرحلات، فإنها تواصل تعزيز مستقبل مطار دبي الدولي من خلال برنامج شامل للتطوير، يشمل مرافق المسافرين، وتجربة موحّدة جديدة ومتكاملة لمناطق المغادرة المخصّصة، إلى جانب توسيع خيارات الخدمة الذاتية، والتطوير المستمر لأنظمة القياسات الحيوية، وتعزيز القدرات التشغيلية الذكية، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، وتنفيذ مجموعة من التحسينات التي تعزز الطاقة والكفاءة التشغيلية.

كما يجري في مختلف مرافق المطار توظيف أحدث التقنيات، وتطوير تصميم ووظائف المناطق الرئيسة للمسافرين، بما يوفّر بيئات أكثر راحة وسلاسة، ويعزز سهولة التنقل وجودة مناطق الانتظار، وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في تبسيط تجربة السفر، وزيادة المرونة التشغيلية، وتعزيز التجربة المتكاملة التي يتوقعها ملايين المسافرين عبر بوابة دبي إلى العالم.

تجربة المسافر

حافظ مطار دبي الدولي على تجربة مسافر سلسة، خلال النصف الأول، إذ أنجز 98.98% من المسافرين إجراءات الجوازات للمغادرة في أقل من 10 دقائق، و98.95% من إجراءات الوصول في أقل من 15 دقيقة، فيما اجتاز 99.34% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق.

30.3 مليون حقيبة خلال النصف الأول

بلغ حجم الشحن الجوي 751 ألفاً و340 طناً خلال النصف الأول، بانخفاض نسبته 28.7% على أساس سنوي، منها 351 ألفاً و716 طناً خلال الربع الثاني.

كما تعامل المطار مع 30.3 مليون حقيبة خلال النصف الأول، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالعام الماضي، منها 12.7 مليون حقيبة في الربع الثاني، فيما بلغ معدل سوء مناولة الأمتعة 2.7 حقيبة لكل 1000 مسافر، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي، البالغ نحو 4.9 حقائب لكل 1000 مسافر.

. «دبي الدولي» يسجل 31.5 مليون مسافر خلال النصف الأول، مع نمو تدريجي في الحركة الشهرية طوال الربع الثاني.

. 99.34 % من المسافرين أنجزوا إجراءات التفتيش الأمني في أقل من 5 دقائق.

. 31.3 % انخفاضاً في عدد المسافرين، خلال النصف الأول من 2026.

. مطار دبي الدولي خدم 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة.