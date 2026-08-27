تصرفات عقارات دبي تتجاوز 2.1 مليار درهم

سجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.18 مليار درهم عبر تنفيذ 715 معاملة، تضمنت مبيعات بنحو 1.45 مليار درهم، نتجت عن 522 صفقة.

وتوزّعت المبيعات بواقع 433 مبايعة لوحدات سكنية، و42 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 857.12 مليون درهم عبر تنفيذ 207 صفقات، موزعة بواقع 152 مبايعة لوحدات سكنية، وثماني مبايعات لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 597.45 مليون درهم، من خلال 315 صفقة موزعة على 281 مبايعة لوحدات سكنية، و34 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 176 معاملة بقيمة 525.15 مليون درهم، موزعة بواقع 107 معاملات لوحدات سكنية، و21 معاملة لمبانٍ، و48 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 211.11 مليون درهم، بواقع 17 معاملة، موزعة على 13 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، ومثلهما لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 66.38% من إجمالي قيمة التصرفات، المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 23.98%، والهبات نحو 9.64%.

وتصدّرت «معيصم الأول»، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً، أمس، بقيمة جاوزت 218.72 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 96.51 مليون درهم، ثم منطقة «اليفرة 1» بقيمة 95.58 مليون درهم.