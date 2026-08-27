«كوليرز»: قطاع المكاتب في دبي بين أبرز المستفيدين بسوق العقارات

سلّط تقرير شركة «كوليرز» العالمية، المتخصصة في الخدمات المهنية المتنوّعة وإدارة الاستثمارات، الضوء على استمرار تطور سوق العقارات في دولة الإمارات، للربع الثاني من عام 2026، وانتقالها نحو مرحلة أكثر توازناً، عقب فترة ممتدة من النمو الاستثنائي، مدعوماً بمقومات السوق الراسخة، واستمرار الاستثمارات، ومبادرات التنويع الاقتصادي، وقدم التقرير قراءة لأبرز التوجهات في أسواق العقارات في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين، مؤكداً بروز قطاع المكاتب في دبي بين أبرز المستفيدين، مستنداً إلى قوة طلب من الشركات على إشغال المساحات المكتبية، ومحافظة المشاريع التطويرية في دبي على نشاطها طوال الربع الثاني.

عقارات دبي

حافظت المشاريع التطويرية في دبي على نشاطها، طوال الربع الثاني من عام 2026، مع تسليم نحو 11 ألفاً و650 وحدة سكنية، شملت 9200 شقة و2450 فيلا، فيما من المتوقع استكمال نحو 56 ألفاً و600 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية العام، كما تتواصل الاستثمارات الكبرى في مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء دبي.

وبعد أعوام عدة من النمو الاستثنائي، أظهرت سوق الإيجارات في دبي مؤشرات إلى اعتدال وتيرتها، خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث انخفض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 4%، فيما تراجعت إيجارات الفلل بنسبة 2% على أساس ربعي.

ولفتت «كوليرز» في تقريرها إلى إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «التأجير الميسّر»، في وقت واصلت فيه سوق المبيعات في دبي أداءها القوي، مدفوعة بطلب قوي على المشاريع من الفئة الأولى قيد التطوير، والذي أسهم في دعم نمو الأسعار في عدد من الأسواق الفرعية.

وأشار التقرير إلى بروز قطاع المكاتب بين أبرز المستفيدين، إذ دعم الإقبال القوي على المشاريع المكتبية من الفئة الأولى المطروحة على المخطط، استمرار نمو الأسعار في العديد من الأسواق الفرعية، مستنداً إلى قوة الطلب من الشركات على إشغال المساحات المكتبية.

عقارات أبوظبي

وبحسب تقرير «كوليرز»، فقد أظهرت سوق العقارات في أبوظبي مؤشرات إلى اعتدال وتيرة الأداء، خلال الربع الثاني من عام 2026، عقب فترة ممتدة من النمو الاستثنائي، مشيراً إلى تسليم نحو 2200 وحدة سكنية ضمن عدد من المجمعات السكنية القائمة والناشئة، وتوقعت «كوليرز» تسليم نحو 3200 وحدة إضافية خلال الفترة المتبقية من عام 2026.

وذكرت «كوليرز» أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي دخلت مرحلة أكثر استقراراً خلال الربع الثاني، إذ انخفض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 2% على أساس ربعي، فيما تراجعت إيجارات الفلل بنسبة 3%.

وأضافت أنه على الرغم من هذا التعديل الربعي، فقد ظل أداء الإيجارات إيجابياً على أساس سنوي، إذ ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، فيما ازدادت إيجارات الفلل بنسبة 5%.

بدورها، دخلت سوق مبيعات العقارات السكنية مرحلة أكثر توازناً خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد فترة من النمو الاستثنائي، إذ تراجع متوسط أسعار بيع الشقق بنسبة 3% على أساس ربعي، فيما انخفض متوسط أسعار الفلل بنسبة 1%، ورغم هذا التصحيح الربعي، فقد حافظت الأسعار على نمو سنوي قوي، مع ارتفاع أسعار بيع الشقق بنسبة 19%، وأسعار الفلل بنسبة 10%.

من جهتها، اعتدلت أحجام المعاملات السكنية خلال الربع الثاني، لتبلغ نحو 7200 معاملة، بانخفاض قدره 8% مقارنة بالربع السابق، لكنها سجلت في المقابل نمواً بنسبة 83% على أساس سنوي.

وفي سوق المكاتب، واصل الطلب القوي من الشركات، لاسيما الراغبة في تأسيس حضور لها ضمن سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، دعم أداء القطاع خلال الربع الثاني.

عقارات الشارقة

وذكرت «كوليرز» أن نشاط إطلاق المشروعات الجديدة في الشارقة شهد تسارعاً ملحوظاً، مع الإعلان عن نحو 4600 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما تتجه وتيرة إنجاز الوحدات السكنية في الإمارات الشمالية إلى الاعتدال، مع توقع تسليم نحو 7450 وحدة خلال عام 2026، تستحوذ الشارقة على الحصة الكبرى منها بواقع 5450 وحدة، تليها رأس الخيمة بنحو 1400 وحدة، ثم عجمان بنحو 600 وحدة، وانخفض متوسط إيجارات الشقق في الإمارات الشمالية بنحو 2%، خلال الربع الثاني 2026، فيما سجلت الشارقة تراجعاً بلغ نحو 4%، وفي المقابل أظهرت أسواق عجمان والفجيرة وأم القيوين مستويات جيدة من المرونة، مدعومة باستمرار الطلب المرتبط بالقدرة على تحمل التكاليف، وفي سوق المبيعات انخفض متوسط أسعار الشقق في الشارقة ورأس الخيمة بنسبة 3% و2% على أساس ربعي على التوالي.

ارتفاع إيجارات الشقق والفلل في العين

حافظت سوق العقارات في العين على استقرارها، خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بقيت معدلات إيجارات الوحدات السكنية والمكاتب ومساحات التجزئة من دون تغيير يُذكر مقارنة بالربع السابق، مع استمرار تسجيل نمو إيجابي على أساس سنوي.

وظل القطاع السكني الأفضل أداءً، مع ارتفاع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 7% على أساس سنوي، وزيادة إيجارات الفلل بنسبة 4%، وفي القطاع التجاري بلغ النمو السنوي لإيجارات المكاتب 3%، فيما ارتفعت إيجارات مساحات التجزئة بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.