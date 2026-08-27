«غرفـة دبي» تطلق مجلس الأعمال الأوزبكي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي، لتعزيز الشراكة بين مجتمعَي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يوفر مجلس الأعمال الأوزبكي منصة مهمة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وأوزبكستان، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، إضافةً إلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال في البلدين».

من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال الأوزبكي في دبي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة أكسوم»، أولوغبيكهون مكسوموف: «يُمثل تأسيس المجلس محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين أوزبكستان ودولة الإمارات، حيث يُشكل منصة عملية تتيح لرواد الأعمال التواصل مع شركاء موثوقين، وتساعد المستثمرين على استكشاف فرص جديدة، وتمكّن الشركات في البلدين من النمو معاً».

وبحسب «غرفة دبي»، فإن تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي يعكس المكانة المتنامية لدبي مركزاً محورياً للشركات والمستثمرين من أوزبكستان، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات الأوزبكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 826 شركة، خلال العام نفسه، بنمو سنوي قدره 21.3%. كما سجلت غرفة تجارة دبي انضمام 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة، خلال النصف الأول من 2026.