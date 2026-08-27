«ويتيكس 2026» يخصص منصة لابتكارات المياه

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تخصيص معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، منصة متخصصة لقطاع المياه، تجمع نخبة من المؤسسات والشركات العالمية والخبراء لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «توفر منصة المياه في (ويتيكس) مساحة تخصصية، تجمع مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم».