تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي»

أعلنت «مالية دبي» و«دبي الرقمية» عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» (Jaywan) على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية، التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري.

وأفادت «مالية دبي»، في بيان، أمس، بأن «دبي الرقمية» استكملت اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة.

وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.

وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي.

وقال المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «تفعيل (جيوَن) على (سداد دبي)، يُمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية»،

من جهته، قال مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري: «يُمثل دعم منظومة (سداد دبي) نظام (جيوَن) خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثّل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في (دبي الرقمية) العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة».