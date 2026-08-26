"دي بي ورلد" تسجل أداء قياسيا بمحطة الحاويات الجنوبية في جدة

سجلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أعلى حجم مناولة شهري منذ بدء عملياتها عام 1999، بعد مناولة أكثر من 221.2 ألف حاوية نمطية خلال يوليو 2026، مدفوعة بنمو حركة التجارة والاستثمارات المتواصلة في الطاقة الاستيعابية والمعدات والبنية التحتية.

وحققت المحطة خلال الشهر نفسه أعلى حجم صادرات شهري في تاريخها بواقع 79.72 ألف حاوية نمطية، فيما تجاوزت أحجام المناولة الشهرية المستويات المسجلة قبل الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023.

وارتفعت أحجام المناولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وشمل النمو الواردات والصادرات وعمليات إعادة الشحن، فيما استقبلت المحطة 390 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وأكد الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي أحمد يوسف الحسن ، مواصلة الاستثمار في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط اللوجستي لدعم انسيابية حركة البضائع وربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وشملت الاستثمارات الأخيرة إضافة 3 رافعات رصيف ليرتفع إجمالي عددها إلى 17 رافعة، و17 رافعة جسرية آلية كهربائية، و35 عربة جر كهربائية، و30 مقطورة جديدة، إلى جانب تطوير مرافق الحاويات المبردة والبنية التحتية للتخزين المبرد.