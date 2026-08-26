«الفطيم»: مفاجأة وداعية لـ«مبنى تويوتا» في سبتمبر

أعلنت «الفطيم للسيارات» الموزع الحصري لشركة تويوتا بدولة الإمارات في بيان الأربعاء، أنها بصدد الكشف عن مفاجأة وداعية مميزة بمناسبة الوداع النهائي للمبنى المعروف باسم «مبنى تويوتا».

وقالت الشركة: «قصة لافتة تويوتا لم تنتهِ بعد، إذ نخطط لمواصلة إرثها بطريقة جديدة، سنكشف عن تفاصيلها خلال الأشهر المقبلة... وفي أحد أيام شهر سبتمبر المقبل، ستتكشف مفاجأة مميزة أعددناها بمناسبة الوداع النهائي للمبنى، وسيكون النظر إلى الأعلى كافياً لرؤيتها حين يحين الوقت».

وأوضحت «الفطيم للسيارات»، التابعة إلى مجموعة الفطيم، أن هذه الخطوة جاءت بعدما أثار خبر انتهاء قصة مبنى ناصر راشد لوتاه، على شارع الشيخ زايد، والمعروف باسم «مبنى تويوتا»، الكثير من المشاعر لديها.

وقالت الشركة: «فبينما نودّع معلماً ارتبط بذاكرة دبي لسنوات طويلة، نتطلع في الوقت نفسه إلى ما تحمله المرحلة المقبلة لهذا الموقع المميز في قلب دبي».

وأضافت أن مبنى ناصر راشد لوتاه شهد، منذ تشييده، مسيرة استثنائية من النمو والإنجاز في دبي، إذ كان سكان المبنى يرون الكثير من ملامح هذه النهضة تتشكل من حولهم.

وأشارت إلى أنه خلال تلك السنوات، برزت معالم أصبحت اليوم جزءاً من هوية المدينة، مثل مركز دبي التجاري العالمي، وبرج خليفة، ودبي مول، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب إنجازات كثيرة أخرى رسّخت مكانة دبي بين أبرز مدن العالم.

وقالت «الفطيم»: «وكنا ندرك أن قصة "مبنى تويوتا" الشهيرة ستأتي إلى نهايتها عاجلًا أم آجلًا، لا سيما وسط بيئة نابضة بالحياة ودائمة النمو والتطور».

وأضافت: «ونفخر بأننا كنا، على مدى نحو نصف قرن، جزءاً مألوفاً من أفق دبي الشهير، ونتوجه بالشكر إلى مجموعة ناصر راشد لوتاه على إتاحة هذه الفرصة لنا».