دبي تفعّل "جيوَن" في المدفوعات الحكومية وتستهدف 90% معاملات لا نقدية بنهاية 2026

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية "جيوَن" على منصة "سداد دبي"، في خطوة تدعم إستراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

ونفذت أول معاملة حكومية باستخدام "جيوَن" من خلال خدمة التبرع لـ"دبي العطاء"، بعد استكمال دبي الرقمية اختبارات التشغيل والتأكد من جاهزية "سداد دبي" لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات الشبكة بكفاءة واعتمادية وأمان.

وتعد "جيوَن" منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطُورت لتوفير منظومة دفع وطنية آمنة وفعالة، مع إتاحة استخدام بطاقاتها عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.

وقال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، إن تفعيل "جيوَن" يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية ودعم الحلول الوطنية، ويسهم في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة تدعم الاقتصاد الرقمي ومستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية.

وأكد مدير عام دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري ، أن الخطوة تعزز تكامل المبادرات الوطنية مع المنظومة الرقمية لحكومة دبي، وتوسع خيارات المتعاملين وترسخ الثقة في التعاملات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية مطر الحميري ، إن تفعيل الشبكة يعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية، فيما أكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي أحمد علي مفتاح ، أن تنفيذ أول معاملة حكومية يمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام «جيوَن» في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي آمنة محمد لوتاه ، أن إضافة "جيوَن" تعزز خيارات الدفع وتدعم توجه دبي لترسيخ الدفع اللانقدي خياراً مفضلاً للأفراد وقطاعات الأعمال.