إدراج بيانات القروض متناهية الصغر في تقارير «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر ضمن منظومة التقارير الائتمانية في الدولة.

وستشمل البيانات حسابات القروض متناهية الصغر، المقدمة من مزودي هذه الخدمات، ومنها «كاش ناو» المقدمة من «بوتيم فاينانس»، المعروفة سابقاً باسم «كوانتكس».

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة، أخيراً، إدراج بيانات خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وغيرها من بيانات التمويل قصير الأجل، ضمن التقارير الائتمانية في الدولة.

وقالت الشركة، إن إدراج بيانات القروض متناهية الصغر يسهم في توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تظهر في التقارير الائتمانية، ويأتي في إطار التعاون مع المؤسسات المالية وجهات الإقراض المرخصة ومزودي البيانات، وأضافت أن توفير بيانات القروض متناهية الصغر يمنح المؤسسات المالية والجهات المخولة رؤية أشمل للالتزامات المالية القائمة على الأفراد، بما يدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المخاطر، ويشمل التحديث العملاء الحاليين والجدد لـ«كاش ناو»، إضافة إلى السجلات التاريخية المرتبطة بالحسابات.

وقال مدير الشراكات في «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، برايان غامبين، إن «القطاع المالي في الدولة يشهد تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على مجموعة متزايدة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية»، وأضاف أن «بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر، ومنها (كاش ناو) المقدمة من (بوتيم فاينانس)، يُمثّل خطوة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية، ويوفر للمؤسسات المالية والجهات المخولة رؤية أشمل للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم» الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «أسترا تك»، الدكتور طارق بن هندي، إن «التعاون مع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) يعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان»، وأضاف أن «بوتيم فاينانس» زوّدت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، منذ الربع الثاني من عام 2025، ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء «كاش ناو».

وأوضح أن إدراج هذه البيانات يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية، مشيراً إلى أن سداد مستخدمي «كاش ناو» التزاماتهم في مواعيدها يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني، بما يساعدهم على تعزيز ملفاتهم الائتمانية، وتوسيع فرص استفادتهم من الخدمات المالية المنظمة.

وقالت الرئيس التنفيذي لبنك ريم، سارة البنعلي، إن «مستقبل الخدمات المالية يقوم على توفير حلول تمويلية أكثر سهولة ومرونة وتكاملاً مع احتياجات الأفراد»، وأضافت أن الشراكة مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يعتمد على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وأشارت إلى أن إدراج التسهيلات التمويلية وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية، يسهم في بناء سجلاتهم الائتمانية وتطويرها بمرور الوقت، بما يُعزّز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويدعم بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة.

وأصبح بإمكان المستهلكين الاطلاع على بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL) والقروض قصيرة الأجل المدرجة ضمن تقاريرهم الائتمانية من خلال تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية، كما يمكنهم تحميل تقاريرهم الائتمانية بصيغة PDF عبر التطبيق، للاطلاع على كيفية انعكاس هذه الالتزامات المالية ضمن ملفاتهم الائتمانية.