«الشارقة الدولي» يستقبل 392 ألف مسافر في أسبوع

استقبل مطار الشارقة الدولي أكثر من 392 ألف مسافر، خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع عودة المسافرين من عطلاتهم استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأفاد المطار، في بيان، أمس، بأن عدد المسافرين القادمين بلغ أكثر من 175 ألف مسافر، بينما بلغ عدد المغادرين نحو 151 ألف مسافر، وتم تسجيل أكثر من 66 ألف مسافر ترانزيت، وسجل المطار 1175 رحلة جوية مغادرة، و1175 رحلة قادمة تغطي أكثر من 100 وجهة دولية، فيما شهد يوم 15 أغسطس أعلى حركة يومية للمسافرين بإجمالي 48 ألفاً و859 مسافراً قادماً ومغادراً، بمعدل 25 ألفاً و251 مسافراً قادماً، و23 ألفاً و608 مسافرين مغادرين، وشملت قائمة الوجهات الأكثر نشاطاً، محطات مثل القاهرة والدوحة ودكا وعمّان.

وتعكس هذه المؤشرات فاعلية الاستعدادات التي اتخذها مطار الشارقة لتلبية الطلب على سوق السفر خلال ذروة موسم الصيف الذي توقع خلاله استقبال نحو ثلاثة ملايين مسافر، ونحو 19 ألف حركة جوية، خلال يوليو وأغسطس، في إطار خطة تشغيلية متكاملة نفذها المطار بالتنسيق مع شركائه الاستراتيجيين، لمواكبة النمو المتواصل في حركة السفر، وضمان انسيابية العمليات، وتعزيز جاهزية مختلف فِرَق العمل.