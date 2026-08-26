غرف دبي تعزز التبادل التجاري مع كارناتاكا الهندية

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف تجارة وصناعة ولاية كارناتاكا الهندية، بهدف الارتقاء بالعمل المشترك لتعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المذكرة التي تم توقيعها في بنغالور، أخيراً، تنص على تطوير آليات مخصصة لتحفيز توسع أعمال شركات ولاية كارناتاكا إلى دبي، وتقديم خدمات دعم متكاملة لتأسيس فروع ومقار لها، للاستفادة من فرص الأعمال الواعدة التي تزخر بها الإمارة في القطاعات كافة، بما يشمل توفير جميع المتطلبات التنظيمية والبيانات حول الأسواق الواعدة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتعزيز جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والهند، لاسيما في ولاية كارناتاكا، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية، بما يدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة»، مؤكداً الحرص على تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من المقومات التنافسية المتقدمة التي توفرها دبي.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تنظيم فعاليات أعمال مشتركة، بهدف استعراض فرص الأعمال والاستثمار الواعدة، وتعزيز التعاون بين منظومتَي الأعمال في دبي وولاية كارناتاكا، إلى جانب التعاون في تنظيم البعثات والوفود التجارية المتبادلة.

وكانت غرفة دبي العالمية افتتحت، عام 2025، مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا، بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في 2018.