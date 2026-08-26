«أراضي دبي» تستعرض مبادراتها وخدماتها الذكية في «IPS 2026»

تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي بصفتها الشريك الإستراتيجي، في الدورة الـ22 من معرض العقارات الدولي «IPS 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، من السابع إلى التاسع من سبتمبر المقبل، مستعرضة مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي تعكس تطور منظومة دبي العقارية، وتنوع الحلول التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين والمهنيين في القطاع.

وتجمع مشاركة «أراضي دبي» مجموعة من الحلول التي تمتد من تسهيل التملك، وتوفير البيانات العقارية، إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة السوق وشفافيتها، ويتكامل مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

وذكرت «أراضي دبي» أنها ستستعرض برنامج «تملك العقار الأول» الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين، من خلال امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام في السوق، كما تبرز الدائرة تطبيق «دبي ريست»، بوصفه منصة موحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبيانات العقارية، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تجربة رقمية أكثر تكاملاً، وتستعرض شاشة «خدمات الدائرة» التي تتيح للزوار التعرّف إلى الخدمات التي تقدمها «أراضي دبي» للمتعاملين.

بدورها، تحضر البيانات ضمن مشاركة الدائرة، من خلال شاشتَي «التصرفات العقارية» و«البيانات العقارية»، بما يتيح الاطلاع على البيانات المرتبطة بالسوق والتصرفات العقارية لزوار المعرض، وتوفير معلومات من شأنها أن تساعد المستثمرين والمتعاملين على متابعة حركة السوق واتجاهاتها، وتدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً.

كما تسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء من خلال شاشة مخصصة للوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري، أما تجربة المتعامل فتستعرض الدائرة، ضمنها، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات «مالك»، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات مترابطة، ويسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات.

وأوضحت «أراضي دبي» أن هذه الحلول تعكس مساراً متكاملاً تعمل من خلاله على تطوير تجربة مختلف أطراف السوق، بدءاً من توسيع فرص التملك، مروراً بتوفير البيانات التي تدعم القرار وخدمات الوسطاء، وصولاً إلى رقمنة الخدمات وتسهيل رحلة المتعامل.