«العربية للطيران» تضيف غدانسك البولندية إلى شبكتها

أعلنت «شركة العربية للطيران»، إطلاق خدمتها الجديدة المباشرة، بين مطار الشارقة الدولي ومطار «غدانسك ليخ فاونسا» في بولندا.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن الخدمة الجديدة ستنطلق، اعتباراً من 14 ديسمبر 2026، بمعدل خمس رحلات مباشرة أسبوعياً، ما يُعزّز حضور «العربية للطيران» في السوق البولندية، لافتة إلى أن «غدانسك» تنضم إلى رحلات الناقلة الحالية من الشارقة إلى وارسو شوبان، وكراكوف، إلى جانب خدمتها المرتقبة إلى كاتوفيتسه، التي ستنطلق في ديسمبر.

ومع انضمام «غدانسك» إلى شبكة وجهاتها، ستربط «العربية للطيران» الشارقة بأربع مدن في بولندا، موفرةً للمتعاملين معها خيارات سفر مباشرة ومريحة إلى وجهات رئيسة في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب دعم الروابط السياحية والتجارية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وبولندا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسرّنا إضافة (غدانسك) إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في بولندا، حيث نواصل توسيع حضورنا في أوروبا، فيما تعكس الخدمة الجديدة التزامنا بتوفير رحلات مباشرة من الشارقة إلى وجهات دولية رئيسة، مع تقديم خيارات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة للمتعاملين معنا».

وأضاف: «ستوفر الخدمة الجديدة لمتعاملي الشركة المزيد من خيارات السفر لأغراض السياحة والأعمال، عبر تسيير خمس رحلات مباشرة أسبوعياً، كما ستسهم في دعم نمو حركة السفر والتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مطار غدانسك، توماش كلوفسكوفسكي: «نتوقع أن تسهم هذه الوجهة الجديدة في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، من خلال تعزيز حركة الأعمال والتبادل التجاري، إلى جانب دعم جهود استقطاب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط إلى إقليم بوميرانيا»، كما ستسهم الرحلات المباشرة في تنشيط حركة السياحية، واستقطاب المزيد من الزوار من منطقة الخليج، ما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي لقطاع السياحة المحلي.