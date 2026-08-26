تداولات الأسهم المحلية تسجل 2.14 مليار درهم

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال جلسة أمس، 2.14 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق دبي المالي، و1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 637.93 مليون سهم، عبر تنفيذ 38 ألفاً و903 صفقات.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.904 تريليونات درهم، موزعاً بواقع 969.73 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.934 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق سوق دبي المالي، أمس، عند مستوى 5834.57 نقطة، بينما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10070.02 نقطة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 129.49 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 398.44 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 268.95 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات في سوق دبي المالي، هي «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، على 51.99% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 552.01 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.06 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط سوق دبي من حيث السيولة، بنحو 288.63 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بـ83.35 مليون درهم، ثم «دو» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 53.47 مليون درهم، وحلَّ سهم «الإمارات دبي الوطني» رابعاً بتداولات بلغت 50.98 مليون درهم، بينما جاء سهم «دبي الإسلامي» خامساً بسيولة بلغت نحو 38.89 مليون درهم، تلاه سهم «مصرف عجمان» بتداولات بلغت 36.69 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 47.55 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 640.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 592.95 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، استحوذت أسهم خمس شركات، هي «أدنوك للغاز»، و«أبوظبي للموانئ»، و«ألفا ظبي القابضة»، و«الدار العقارية»، و«بنك أبوظبي التجاري»، على 44.04% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 476.15 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ككل نحو 1.08 مليار درهم.

. المستثمرون المواطنون في سوق دبي اتجهوا للشراء، بصافي استثمار 129.49 مليون درهم.