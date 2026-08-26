الدولار يشهد انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الرئيسة

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً طفيفاً أمام العملات الرئيسة في التعاملات الآسيوية المبكرة، أمس، حيث سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، انخفاضاً إلى 98.96 خلال التداولات الآسيوية.

وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1668 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3639 دولار.

بدوره، استقر الدولار الكندي عند 1.3844 دولار، بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة، بينما صعد الين الياباني إلى 159.21 مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات.