الذهب يستقر بعد بلوغه ذروة 3 أشهر

استقرت أسعار الذهب، أمس، ​بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين ‌تحول تركيز المستثمرين ​إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وورش، في وقت لاحق هذا الأسبوع، وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4645.67 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو الماضي في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4702 دولار، وقال محلل الأسواق لدى «آي.جي»، توني سيكامور: «بالنظر إلى الفترة المقبلة، نتوقع أن تجد أي تراجعات في أسعار الذهب دعماً من المشترين، الذين ‌يترقبون صعوده نحو مستوى المقاومة الصاعد التالي عند 4900 إلى 5000 دولار».