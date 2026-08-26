«غرفة الشارقة»: برنامج لتمكين القيادات في الذكاء الاصطناعي

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، عن إطلاق برنامج «أكسفورد وكامبريدج التنفيذي في القيادة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي»، الذي يُعقد في جامعتَي «أكسفورد» و«كامبريدج»، من 30 أغسطس الجاري إلى الخامس من سبتمبر المقبل، في إطار جهود الغرفة المستمرة للاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وصناعة القرار.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، عبر الدمج الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في منظومة القيادة وصنع القرار، ويشهد البرنامج مشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء والمتخصصين من جامعتَي «أكسفورد» و«كامبريدج»، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة في المملكة المتحدة، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في القيادة الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والابتكار.

وأكدت مساعدة مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، مريم سيف الشامسي، أن «تنظيم البرنامج يأتي في إطار توجه غرفة الشارقة نحو الاستثمار المستدام في تطوير الكفاءات والقيادات»، مشيرة إلى «سعي الغرفة، من خلال هذه البرامج الدولية النوعية، إلى الإسهام في بناء قيادات تمتلك المعرفة والأدوات المستقبلية، وقادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير المؤسسات ورفع تنافسيتها، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد معرفي مستدام يواكب الرؤى التنموية المستقبلية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات».

من جانبها، قالت مديرة مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أمل عبدالله آل علي، إن «البرنامج لا يقتصر على الجانب الأكاديمي التقليدي، بل يمثل منصة تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق والتجربة العملية»، مشيرة إلى أن تصميم البرنامج يتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع نخبة من الأكاديميين والخبراء، وتبادل الخبرات والأفكار، ومناقشة التحديات المؤسسية المعاصرة ضمن بيئة تعليمية دولية محفزة.

ويتضمن البرنامج جلسات تجمع بين المحاضرات ودراسات الحالة والنقاشات المستديرة والمحاكاة التطبيقية والعروض التفاعلية، إلى جانب الزيارات الميدانية واللقاءات المعرفية في «أكسفورد وكامبريدج ووارويك».