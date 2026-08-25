"أراضي دبي" تستعرض منظومة من المبادرات والخدمات الذكية في "IPS 2026"

تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي "IPS 2026"، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، وتعرض الدائرة خلال الحدث بصفتها الشريك الاستراتيجي منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات الذكية الداعمة للتملك والاستثمار البيانات العقارية بما يعزز كفاءة وشفافية السوق العقارية وجاذبية دبي للاستثمار.

وتشمل مشاركة "أراضي دبي" حلولا تمتد من تسهيل التملك وتوفير البيانات العقارية إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتسلط الدائرة الضوء على برنامج "تملك العقار الأول"، الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين عبر امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام.

وتستعرض تطبيق "دبي ريست"، الذي يوفر منصة موحدة للوصول إلى الخدمات والبيانات العقارية وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب شاشات "خدمات الدائرة" و"التصرفات العقارية" و"البيانات العقارية"، التي تتيح متابعة حركة السوق واتجاهاته ودعم اتخاذ القرارات.

وتسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري، إضافة إلى "مالك"، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة.