«بيوت»: المستثمرون وأصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بطلب أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، بالتزامن مع إبرام صفقات بارزة في البيع والإيجار، وتحقيق عوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات الراقية.

وأظهرت بيانات تقرير"بيوت" لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026، استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجّلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة درفن العقارية، عبدالله العجاجي: "إن الانتقائية أصبحت أحد العوامل الرئيسة التي تحدد حركة الطلب في سوق العقارات الفاخرة بدبي، حيث أصبح العملاء أكثر اهتماماً بالعقارات الاستثنائية التي توفر مستويات مرتفعة من الجودة والخصوصية والتميز".

وفي إشارة إلى صفقة الإيجار السنوي الأخيرة في تلال الإمارات بقيمة 17 مليون درهم، أوضح العجاجي أن "مثل هذه الصفقات تعكس استعداد العملاء لدفع قيمة أعلى مقابل العقارات التي تقدّم منتجاً سكنياً استثنائياً وتجربة يصعب تكرارها".

ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها: جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.

طلب قوي على العقارات الجاهزة

وقال رئيس قسم المبيعات لدى بينتهاوس دوت إيه إي، ذراع العقارات الفاخرة التابعة لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، ماركوس أندرسون: "إن سوق العقارات الفاخرة والراقية في دبي يشهد زخماً قوياً، لا سيما في السوق الثانوية، مع تزايد الاهتمام بالعقارات الجاهزة والمشاريع قيد الإنشاء التي تقترب من موعد التسليم".

وأضاف أندرسون: "يتجه الطلب بصورة متزايدة نحو العقارات الجاهزة والمشاريع المتوقع تسليمها خلال الأشهر الستة المقبلة، مدفوعاً بمزيج من المشترين الجادين الباحثين عن فرص فورية والبائعين المستفيدين من ظروف السوق الحالية".

وأوضح أن هذا التوجه يعكس تنامي الثقة في الأصول العقارية عالية الجودة، إلى جانب تفضيل العقارات التي تتيح إمكانية الإشغال أو تحقيق عوائد استثمارية في الأجل القريب.

تغيّر أولويات أصحاب الثروات

وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول للواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية، عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.

وقالت نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، فيبا أحمد: "إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغيّر أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات".

وأضافت: "لطالما كانت العقارات الاستثنائية هي التي تستقطب اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، ولكن اليوم، أصبح العملاء أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها، إلى جانب موقعه ومواصفاته".

وتابعت قائلة: "تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية".

عوائد استثمارية تتجاوز 6%

وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير "بيوت" للنصف الأول من عام 2026، الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري، حيث سجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة، و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد للبحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.