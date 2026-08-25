شراكة لتسريع الابتكار في قطاع البناء بالإمارات

أعلن مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة «إنوفو» العاملة في قطاع البناء والبيئة العمرانية في دولة الإمارات، إبرام شراكة استراتيجية لتسريع الابتكار في قطاع البناء، وتربط الشراكة منظومة تكنولوجيا العقارات في دبي بمحفظة مشاريع «إنوفو» وخبراتها الهندسية، بما يتيح للشركات الناشئة تطوير حلولها واختبارها في مواقع تنفيذ فعلية.

ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لـ«إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنوفو»، سايمون بيني، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»، بيشوي عزمي.

وبموجب الشراكة، تتيح «إنوفو» للشركات الناشئة ورواد الابتكار اختبار حلولهم في مواقع مشاريعها، وتقييم أدائها في ظروف تحاكي تحديات مواقع البناء، قبل اعتمادها على نطاق أوسع. ويشمل ذلك حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتوائم الرقمية والأتمتة ومواد البناء المستدامة، وأساليب التنفيذ الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تسهم مشاركة شركة (إنوفو) في تعزيز قدرتنا على نقل حلول تكنولوجيا العقارات من مرحلة الفكرة إلى مواقع إنشاء فعلية. ومن خلال إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للوصول إلى مشاريع حقيقية، تسهم هذه الشراكة في تسريع التبني التجاري، وتقديم قيمة ملموسة لقطاع العقارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»، بيشوي عزمي: «يشهد قطاع البناء مرحلة من التحول، مدفوعة بالنمو العمراني والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وأصبح الابتكار عنصراً أساسياً لرفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الإنتاجية، وتقديم قيمة أكبر للعملاء».