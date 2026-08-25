«مصدر»: بدء التشغيل التجاري لمنشأة «روتشديل» بالمملكة المتحدة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، بدء التشغيل التجاري لمنشأة «روتشديل»، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة مليار جنيه إسترليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة، يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد.

وتبلغ استطاعة منشأة «روتشديل» 35 ميغاواط/70 ميغاواط ساعة، وتوفر طاقة نظيفة تكفي لتلبية احتياجات 35 ألف منزل يومياً، مع إتمام دورتَي شحن وتفريغ كاملتين يومياً.

وعقب استحواذ «مصدر» على منصة «أرلينغتون إنرجي» في عام 2022، التزمت الشركة بتطوير محفظة من مشروعات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بسعة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط/ساعة، لتصبح من بين أكبر محافظ أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.

وستسهم هذه المشروعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة المتحدة، وتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، بما يساعد في خفض كُلفة الكهرباء على المستهلكين.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة عمل «الطاقة النظيفة 2030» للحكومة البريطانية، وتستهدف تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة باستطاعة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال المدير التنفيذي لإدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة «مصدر»، حسين المير، إن «بدء التشغيل التجاري لمنشأة (روتشديل) يُمثّل خطوة مهمة في إطار التزام (مصدر) باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة».

وأضاف أنه مع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار توسع قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، تبرز أهمية أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز موثوقيتها، وضمان توفير الكهرباء بكُلفة مناسبة للمستهلكين.

وقبل مشروع «روتشديل»، كانت «مصدر» أعلنت، في ديسمبر الماضي، بدء تشغيل منشأة «ويلكن رود» في منطقة ستوكبورت، بقدرة 20 ميغاواط/40 ميغاواط ساعة، كما تعمل «مصدر» حالياً على تطوير مشروعين في منطقتَي تشيسترفيلد وكارديف، بقدرة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط/300 ميغاواط ساعة، في حين استكملت الشركة، الشهر الماضي، ترتيبات تمويل المشروعات الأربعة، وحصلت على تمويل يصل إلى 97 مليون جنيه إسترليني من مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية وبنك «آي إن جي».