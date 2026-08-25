«أبوظبي الأول» يُطلق تجربة رقمية «مؤتمتة» للقروض

أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأكد البنك أن الرحلة الجديدة تحوّل إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، التي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للمتعاملين المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة.

ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب، ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً، ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية.