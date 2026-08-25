«دبي الملاحية» تستقبل 52 سفينة في يوم واحد

أعلنت مدينة دبي الملاحية، المركز المتكامل للخدمات البحرية وصيانة السفن، تسجيل رقم قياسي باستقبال 52 سفينة في أرصفتها الجافة، يوم 28 يوليو 2026، وهو أكبر عدد من السفن تستقبله في يوم واحد، في ظل استمرار نمو الطلب على خدمات صيانة السفن بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط والغاز في المنطقة.

وأشارت المدينة، في بيان أمس، إلى زيادة نسبة إشغال الأرصفة الجافة، مع رفع السفن من الماء لإجراء عمليات الفحص والصيانة والإصلاح، بينما زاد إجمالي عدد السفن التي استقبلتها المدينة خلال الشهر بنسبة 7%، من 188 سفينة إلى 202 سفينة.

واستحوذت سفن الخدمات البحرية التي يصل طولها إلى 150 متراً على جانب كبير من هذه الزيادة، مع إعطاء المشغّلين الأولوية لصيانة أساطيلهم، وضمان جاهزيتها التشغيلية، كما شهد الطلب من قطاع اليخوت والقوارب الترفيهية نمواً قوياً، حيث ارتفعت نسبة إشغال الأرصفة الجافة بنسبة 88% على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 110% منذ بداية العام حتى نهاية الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبدالله الهاشمي، إن «الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الملاحية، يعكس توسّع الصناعات البحرية في المنطقة، والحاجة إلى بنية تحتية متخصصة».

وأضاف: «تسهم استثماراتنا في مدينة دبي الملاحية في بناء هذه القدرات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً لخدمات القطاع البحري، ودعم المنظومة الأوسع التي تربط بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أحمد الحمادي: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه في يوليو الثقة المتزايدة التي تحظى بها مدينة دبي الملاحية لدى مالكي السفن»، وأضاف: «تتمثّل أولويتنا في ضمان امتلاك المدينة للطاقة الاستيعابية والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات متعاملينا بكفاءة وموثوقية، لذلك نواصل الاستثمار في المرافق والتقنيات والمعدات التي يعتمد عليها القطاع البحري».

وتعمل مدينة دبي الملاحية أيضاً على توسيع طاقتها الاستيعابية لخدمة السفن الأصغر حجماً، من خلال شراء وإعادة تأهيل أكثر من 500 وحدة من حوامل إسناد السفن، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 60 قارباً صغيراً، ويُمكّن المنشأة من خدمة مجموعة واسعة من السفن، بدءاً من اليخوت والقوارب الترفيهية والسفن الخشبية التقليدية، وصولاً إلى السفن التجارية وسفن الخدمات البحرية.

وإلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية، تعمل مدينة دبي الملاحية على زيادة الأتمتة في جميع عملياتها، حيث تمت أتمتة ثلاث بوابات للمركبات، ما أسهم في رقمنة إجراءات نحو 16 ألف حركة للمركبات أسبوعياً، كما تم تطبيق أنظمة للسلامة قائمة على الذكاء الاصطناعي.