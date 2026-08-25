إتاحة «بيتكوين» لمتعاملي «راك بنك الإسلامي»

أعلن «راك بنك» إتاحة شراء وبيع والاحتفاظ بعملة «بيتكوين» لمتعاملي «راك بنك الإسلامي»، عبر منصة «بيت باندا» المنظمة لتداول الأصول الافتراضية، مباشرة من خلال تطبيق «راك بنك»، وتتيح الخدمة للمتعاملين الوصول إلى «بيتكوين» وإجراء معاملاتهم مباشرة من حساباتهم الجارية، أو حسابات التوفير بالدرهم الإماراتي.

وقال العضو المنتدب لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات الكبرى - المنتجات في مجموعة «راك بنك»، فيكاس سوري: «أصبح بإمكان متعاملي (راك بنك الإسلامي) الوصول إلى (بيتكوين) مباشرة عبر تطبيق (راك بنك)، وتمويل معاملاتهم بالدرهم الإماراتي، والاستفادة من بنية تحتية منظمة، مع مراعاة القِيَم والمبادئ الإسلامية».