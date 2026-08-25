اتفاقية لتعزيز خدمات السفر ودعم النمو التشغيلي لـ «الفجيرة الدولي»

وقّع مطار الفجيرة الدولي و«جودوبا للسفر والسياحة» مذكرة تفاهم، لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون بينهما، يهدف إلى تعزيز خدمات السفر والارتقاء بتجربة المسافرين، ودعم النمو التجاري والتشغيلي للمطار.

وتجمع المذكرة بين خبرات وإمكانات الطرفين لاستكشاف مبادرات مشتركة، تسهم في دعم نمو حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة الدولي، والترويج للرحلات والوجهات الحالية، والإسهام في تطوير فرص متكاملة في قطاعي السفر والسياحة. وتشمل مجالات التعاون المعلومات المتعلقة بالأسواق، ودعم تطوير الوجهات وخطوط الطيران، والترويج لخدمات السفر، إلى جانب استكشاف حلول رقمية تسهل الوصول إلى معلومات السفر وخدمات الحجز. كما ستبحث الشراكة فرص تعزيز الربط الجوي الإقليمي، والإسهام في ترسيخ مكانة الفجيرة وجهة للأعمال والسياحة.

وقال نائب مدير عام مطار الفجيرة الدولي، إبراهيم القلاف، إن «مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون مطار الفجيرة الدولي مع قطاع السفر والسياحة»، مشيراً إلى أن الهدف من خلال العمل الوثيق مع «جودوبا للسفر والسياحة»، هو استكشاف مبادرات عملية ترتقي بتجربة المسافرين، وتدعم نمو حركة السفر عبر الفجيرة، وتسهم في تعزيز الربط الجوي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«جودوبا للسفر والسياحة»، رعد العبري، إن مذكرة التفاهم توفر أساساً قوياً للتعاون في مجموعة من المجالات، تشمل خدمات السفر، والحلول الرقمية، وتطوير الوجهات، والتفاعل مع المسافرين، متطلعاً إلى العمل مع مطار الفجيرة الدولي على مبادرات تجعل السفر أكثر سهولة وراحة، وتدعم الدور المتنامي لإمارة الفجيرة، ضمن قطاع السفر والسياحة الإقليمي.