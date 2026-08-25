«كهرباء دبي» توفر 40 مليون درهم من إعادة هندسة عمليات الفحص

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي مكاسب مالية وتشغيلية، من خلال إعادة هندسة عمليات الفحص والصيانة الرئيسة للتوربينات الغازية، ما أسهم في توفير 229 يوم عمل، و40 مليون درهم خلال سبع سنوات، مقارنة بآلية العمل الاعتيادية، وأسهمت مبادرة الهيئة في تقليص مدة خروج وحدات التوليد من الخدمة لأعمال الصيانة، وتعزيز جاهزيتها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والتقنية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للهيئة وجميع المعنيين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة، ومن خلال إعادة هندسة عمليات الصيانة الرئيسة للتوربينات الغازية، نجحنا في تقليص مدد الصيانة، ورفع جاهزية وحدات الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز مرونة واعتمادية وكفاءة منظومة إنتاج الطاقة، ويواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي».

وأضاف: «يؤكد حصول هذه الممارسة على تصنيف سبعة نجوم في (المسابقة العالمية لأفضل الممارسات)، نجاح نهج الهيئة في التحسين المستمر والابتكار المؤسسي، وقدرة كوادرنا الوطنية على تطوير حلول تشغيلية تحقق نتائج ملموسة في الكفاءة والإنتاجية واستدامة الأصول».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في الهيئة، المهندس ناصر لوتاه: «أسهمت هذه الممارسة في رفع توافرية التوربينات الغازية من فئة (F-Class) خلال فترات ذروة الطلب، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ لبرامج الصيانة طويلة المدى، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة، بما يعزز استدامة منظومة إنتاج الكهرباء والمياه».