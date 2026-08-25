انطلاق التجهيزات الأساسية لمشروع «سولايا» السكني في «جميرا 1»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، بالتعاون مع شركة «BGRE» (المعروفة سابقاً باسم بروكفيلد العقارية)، انطلاق تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لمشروع «سولايا» السكني الفاخر، الواقع على الواجهة الشاطئية في حي «جميرا 1»

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المشروع انتقل من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث تم اختيار شركة «سويس بورينج أوفرسيز بايلينج كوربوريشن المحدودة» لتنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية، إضافة إلى نزح المياه الجوفية في الموقع، ومن المقرر إنجاز الأعمال خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر من العام الجاري.

ويضم «سولايا»، 234 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية، موزعة على تسعة مبانٍ ضمن مساحة تمتد إلى 40 فداناً في قلب «جميرا 1». ويتضمن المشروع مجموعة مختارة من الوحدات السكنية المكونة من غرفتين إلى خمس غرف نوم، فضلاً عن شقق «بنتهاوس»، ومنازل تضم حدائق، ووحدات «دوبلكس».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يمثل تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع (سولايا) خطوة مهمة في مسار تطوير واحدٍ من أبرز المشروعات السكنية الشاطئية في دبي»، وأضاف: «يجمع هذا المشروع بين الموقع، والتصميم، والقيمة المستدامة طويلة الأمد، ما يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً للمعيشة الفاخرة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «BGRE»، روب ديفيرو: «يعكس (سولايا) متانة شراكتنا مع (مِراس)، والتزامنا المشترك بتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة»، وأضاف: «مع انتقال المشروع إلى مرحلة التجهيز، ينصب تركيزنا على التنفيذ الدقيق لضمان تطوير مجمع سكني استثنائي في واحد من أرقى الأحياء الساحلية في دبي».