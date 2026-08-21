جزيرة الحديريات تتصدر سوق العقارات في أبوظبي

تصدرت جزيرة الحديريات سوق العقارات في أبوظبي من حيث قيمة المبيعات للربع الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026، والصادر عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، مسجلةً مبيعات بقيمة 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في الإمارة.

وحلت جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات بلغت 13.3 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بإجمالي مبيعات بلغ 10.5 مليار درهم، ثم جزيرة ياس بقيمة 7.3 مليار درهم.

واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية.

وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق من حيث حجم المعروض، بنحو 27.5 ألف وحدة سكنية، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات.